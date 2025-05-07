Суд утвердил решение челябинского УФАС о злоупотреблении положением МУП «МГС»

Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворять заявление муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» к региональному УФАС РФ. Организация пыталась оспорить решение антимонопольной службы, признавшей в их действиях нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Решение, ставшее причиной спора, принято 18 июля прошлого года после рассмотрения заявления ООО «Паритет (Магнитогорск) на действия МУП «МГС». По данным УФАС, между ними был заключен договор транспортировки газа, который поставлял «Новатэк-Челябинск». Из-за задолженности по оплате услуг МУП «МГС» ограничило подачу газа на объекте «Паритета», хотя полномочий на это не имело.

В результате УФАС установило в действиях организации злоупотребление доминирующим положением. Жалобу на это решение МУП «МГС» подало в октябре прошлого года. Однако суд отклонил их доводы.