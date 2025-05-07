На 5 лет осужден экс-глава Красноярского фонда жилстроительства Сергей Бердоусов

Кировский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергея Бердоусова. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере жилищного строительства на два года, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По версии следствия, в 2019 году краевой минстрой выделил субсидию в размере 170 млн руб. фонду жилищного строительства. Из этой суммы 99 млн руб. предназначались на обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы. Следователи считают, что Сергей Бердоусов предоставил фальсифицированный отчет о работе фонда, в котором указывалось, что средства были направлены на возмещение затрат на строительство 27 квартир в многоэтажном доме микрорайона Ясный Красноярска.

В действительности, установили правоохранители, с 2020-го по 2022 годы чиновник провел несколько сделок, по итогам которых 16 квартир он продал, две из них физлицам, остальные учрежденной фондом коммерческой организации. Полученные деньги фигурант дела присвоил себе, сообщили в прокуратуре региона. Еще 11 квартир достались госпредприятию Красноярского края в качестве отступного по неисполненным обязательствам.

Свою вину подсудимый не признал. «Я действовал исключительно в интересах фонда, исправлял его бедственное положение и хотел погасить старые долги»,— сказал по Сергей Бердоусов.

Кроме лишения свободы, суд постановил взыскать с осужденного в пользу регионального бюджета ущерб в размер 99 млн руб.

Александра Стрелкова