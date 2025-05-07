«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче в Милане итальянский клуб обыграл «Барселону» со счетом 4:3. Победный гол «Интер» забил в дополнительное время. Первая встреча завершилась вничью 3:3. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

О первом противостоянии «Интера» и «Барселоны» было сказано немало, но самым красивым и даже поэтичным получился материал итальянского журналиста Маурицио Крозетти. Он сравнивал игру с произведениями классиков, а завершил свой текст фразой: «Когда футбол такой, начинаешь думать, что его придумал бог». Наверное, в этот момент коллега думал, что превзойти столь яркое зрелище невозможно, но в ответной встрече у команд получилось это сделать. Представьте, переполненный стадион в Милане. Предельно заряженные игроки «Интера», которые в первом тайме поймали удачу за хвост. Они открывают счет, справляются с атаками нереальной «Барсы», к тому же польский арбитр Марчиняк еще и ставит не самый очевидный пенальти в ворота каталонцев, после чего счет становится 2:0.

Впору было вспомнить о философии такого счета, которую приписывают Фабио Капелло. Когда команда ведет 2:0, игроки расслабляются, говорил маэстро, один пропущенный мяч, соперник возвращается в игру, а мы теряем нити. Сначала все шло именно так. После перерыва «Барса» буквально смяла соперника. Уже к 60-й минуте счет был равным, а на 88-й Рафинья забивает третий гол. Казалось, все, «Барселона» в финале. Но разве могло великое противостояние завершиться так просто? Конечно, нет. На третьей добавленной минуте случилось чудо, которое невозможно объяснить. Его можно только прожить. Забив мяч, Очерби сорвал с себя футболку и ринулся вдоль беснующихся трибун. Татуировка крыльев на его спине создавала иллюзию, что игрок летит над полем. После их, похоже, обрели и другие игроки «Интера». В первом же экстра-тайме случилось то, о чем еще несколько минут назад болельщики из Милана, не могли даже мечтать. Только представьте себе этот счет: итальянская команда вела 4:3, а по сумме двух матчей — 7:6.

Во втором экстра-тайме под проливным дождем «Барселона» буквально впечатала соперника в штрафную. Сине-гранатовые должны были забивать. Но в этот вечер «Интер» не мог проиграть, и он дотерпел. После финального свистка не у всех игроков хватило сил отпраздновать победу. А комментатор Владимир Стогниенко подвел итоги весьма хлестко: «У "Барселоны" — талант, прекрасный футбол, замечательная молодежь, офигительный тренер. У "Интера" — прекрасный тренер, опыт и огромные яйца».

7 мая мы узнаем соперника «Интера» по финалу. В Париже сыграют ПСЖ и «Арсенал». Но кто бы ни получил право встретиться с миланской командой, теперь ее никто не посмеет сделать аутсайдером, как это было перед противостоянием с «Барсой».

Владимир Осипов