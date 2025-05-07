Кремль не планировал приглашать на парад Победы Асада и Януковича

Российское руководство не планировало приглашать на мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы экс-президентов Сирии и Украины Башара Асада и Виктора Януковича. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов не было»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Кремль приглашать на парад проживающих в России бывших лидеров Сирии и Украины.

6 мая Кремль анонсировал приезд 29 иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. На высшем уровне, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Анастасия Домбицкая