Воронежские власти предупредили об ограничении мобильного интернета

С сегодняшнего дня в Воронежской области могут ограничивать работу мобильного интернета. Об этом сообщили в облправительстве.

«В целях обеспечения дополнительной безопасности в период до 9 мая включительно в Воронежской области, в том числе в Воронеже, возможны ограничения работы мобильного интернета», — сказано в сообщении правительства. В «Сбере» добавили, что из-за ограничений в праздничные дни могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и pos-терминалов, использующих беспроводной канал связи. Ранее о возможных ограничениях мобильно интернета сообщили власти Курской области.

В ночь на среду, 7 мая, над четырьмя муниципалитетами Воронежской области сбили семь украинских беспилотников. За сутки до этого над регионом уничтожили 20 БПЛА. Тогда при падении обломков в городе на юге области были повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов и автомобиль «Газель».

Владимир Зоркий