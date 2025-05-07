В Перми популярность онлайн-формата «Бессмертного полка» увеличилась в четыре раза

В год празднования 80-летия Победы пермяки стали активнее присоединяться к акции «Бессмертный полк» онлайн. Как сообщают аналитики «Мегафона», в начале мая популярность ресурсов для участия в онлайн-шествии увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шествие "Бессмертного полка" в Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Шествие "Бессмертного полка" в Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации оператора, в Перми активность на тематических сайтах начала расти с 23 апреля, и с тех пор трафик увеличивается ежедневно. Согласно аналитике, жители Прикамья не только делятся своими семейными историями и фотографиями близких, но и смотрят архивные видео, читают письма фронтовиков и слушают песни военных лет. При этом самым востребованным ресурсом стал официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы.