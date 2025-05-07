Донское УФСБ рассекретило данные угнанных в концлагеря ростовчан

Управление ФСБ России по Ростовской области в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило документы о ранее неизвестных почти 12 тыс. мирных жителей, насильственно угнанных в концлгеря в годы Великой Отечественной Войны, сообщает региональная пресс-служба УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам директора института истории и международных отношений Южного федерального университета (ЮФУ) Марии Пономаревой, в списках значатся имена жителей Ростова-на-Дону и Таганрога, большая часть из них – дети и студенты. Архивные документы представляют собой поквартирные списки угнанных жителей, составленные советской милицией в 1943 году после освобождения от оккупации, а также учетные карточки, составленные оккупационными властями Ростова-на-Дону для организации вывоза жителей в концлагеря.

По словам Николая Трапша, руководителя Государственного архива Ростовской области, представленные материалы всецело соответствуют эпохе Великой Отечественной войны. Архивные документы будут оцифрованы и станут доступны для публичного просмотра.

Валентина Любашенко