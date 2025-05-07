Количество сделок M&A упало до минимума с 2005 года из-за пошлин Трампа

Количество корпоративных сделок по слиянию и поглощению (M&A) в мире составило по итогам апреля 2330. Это минимальный месячный показатель с февраля 2005 года и на 34% меньше среднемесячного значения за последние 20 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Dealogic. Сумма сделок составила $243 млрд — это на 20% меньше, чем в среднем за месяц.

Падение активности на рынке M&A вызвано введением Дональдом Трампом новых импортных пошлин и торговым конфликтом между США и Китаем. Связанные с этим экономическая нестабильность и высокая волатильность на рынках привели к тому, что многие компании откладывают планы по слиянию и поглощению. В самих США в апреле было заключено 555 сделок — минимум с мая 2009-го. Их общая сумма составила $114 млрд, что на 8% меньше среднемесячного показателя.

«Волатильность влияет на трансакции. Покупатели должны либо заплатить за этот дополнительный риск, либо подождать, пока ситуация не прояснится»,— считает директор по M&A банка Citi Кевин Кокс. Reuters также отмечает, что многие банкиры сейчас советуют клиентам отложить сделки и дождаться большей определенности.

Российский рынок зафиксировал минимум слияний и поглощений за 11 лет, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сделки закрыты».

Яна Рождественская