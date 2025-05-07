Директора нежелательного Берлинского центра Карнеги объявили в розыск

МВД объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией в РФ) Александра Габуева (признан иностранным агентом). Его карточка появилась в базе розыска ведомства. В ней указано, что мужчина разыскивается по статье УК, по какой именно — не сообщается.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что фигуранта могли объявить в розыск из-за уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК). Ранее о деле против господина Габуева (признан иноагентом) не было известно.

Александр Габуев (признан иноагентом) работает в Фонде Карнеги (признан нежелательной организацией в РФ) с 2015 года. Он входил в экспертный совет по рискам будущего Всемирного экономического форума в Давосе в 2020-2021 годах. В июне 2023 года Минюст внес директора центра в список иноагентов.

Никита Черненко