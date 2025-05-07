Трое жителей Крыма осуждены за госизмену

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляции и оставил без изменений приговор Верховного суда Республики Крым в отношении трех жителей Крыма, осужденных за госизмену. Об этом сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Керчи Тарас Ковирниченко и Юрий Вьюненко, а также Владислав Афанасьев из Феодосии признаны виновными в сотрудничестве с украинскими силами. Суд установил, что они передавали данные о российских военных объектах и технике.

Фигурант Ковирниченко передавал сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины координаты российских военных в Крыму и Краснодарском крае. Он также собирал данные о пограничных кораблях в Керчи. Подсудимый Вьюненко передавал информацию об установке ПВО в Керчи, защищающей Крымский мост, и о перемещениях российской армии. Фигурант Афанасьев через чат-бот отправлял данные о военных кораблях в Феодосийском заливе и фотографии воинских частей. Также был установлен факт финансирования Вооруженные силы Украины.

«Верховный суд Республики Крым назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима на срок: Афанасьеву — 15 лет, Вьюненко — 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев; Ковирниченко — 16 лет с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также со штрафом в размере 400 тыс. руб.»,— рассказали в УФСБ России по РК и Севастополю.

Богдан Кобец