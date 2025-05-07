В Железнодорожном районе Самары снесли ветхое здание детского сада

Сегодня, 7 мая, в Самаре снесли ветхое здание детского сада. Находилось оно на ул. Белогородской, 1. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Остатки ветхого строения больше не будут портить вид улицы и представлять опасность для жителей», — отметил глава района.

В апреле по результатам торгов департамент градостроительства Самары заключил контракт на снос здания с ООО «Империал Строй Корп». Цена контракта составила 1,997 млн руб. Начальная цена госзакупки была указана 6,39 млн руб. Площадь снесенного здания составляла 863 кв. м.

Руфия Кутляева