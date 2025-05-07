«Последним папамобилем стал полностью электрический Gelandewagen»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили использовали главы Римско-католической церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

В среду в Ватикане начинается конклав — выборы нового папы римского, страшно подумать, уже 267-го по счету. Но из них только девять последних находились на Святом престоле в автомобильную эпоху. Папамобили — это отдельная интересная тема. Недаром большинство из них сегодня являются экспонатами музея Ватикана.

Первым папамобилем принято считать ландоле работы туринского ателье Locati & Torretta, базировавшееся на агрегатах автомобиля Itala 20/30 HP. Папа римский Пий Х машиной почти не пользовался — на ее одометре пробег всего 12 км. И дело тут не в том, что понтифик был аскетом, а он им был. Просто с 1870-го по 1929-й ни один папа римский не покидал Ватиканский дворец в знак протеста против захвата Рима вооруженными силами Королевства Италия. После были специально переделанные Fiat, Citroen, Cadillac и даже Toyota. В машинах появилось кресло-трон на одного, а также доступные для того или иного времени средства односторонней коммуникации с водителем. Например, в машине 1930 года, которой пользовался Пий XI, были кнопки «вперед», «медленнее» и так далее. Отдельная кнопка со словом «Ватикан» означает возвращение домой.

Примерно с середины прошлого века, по сути дела, главным поставщиком ватиканского гаража стала компания Mercedes-Benz. Она поставляла и специально сконструированные лимузины, и папамобили, построенные на базе внедорожников G-Класса, а также модели ML. Последним папамобилем, преподнесенным понтифику, стал полностью электрический Gelandewagen. Это случилось в прошлом году. Впрочем, Франциск или Франческо, как его называли в Италии, был начисто лишен пафоса и на чем только не ездил. В 2015 году на Филиппинах ему наскоро соорудили папамобиль на платформе автомобиля Kia, защитная капсула на котором была сделана из полиэтиленовой пленки, как на парнике. Характерно, что годом ранее на одной из стен недалеко от собора Святого Петра появилось граффити, изображающее Франциска на мотороллере Vespa. И никому это тогда не показалось святотатством.

Дмитрий Гронский