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«Последним папамобилем стал полностью электрический Gelandewagen»

Дмитрий Гронский — о машинах понтификов

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили использовали главы Римско-католической церкви.

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

В среду в Ватикане начинается конклав — выборы нового папы римского, страшно подумать, уже 267-го по счету. Но из них только девять последних находились на Святом престоле в автомобильную эпоху. Папамобили — это отдельная интересная тема. Недаром большинство из них сегодня являются экспонатами музея Ватикана.

Первым папамобилем принято считать ландоле работы туринского ателье Locati & Torretta, базировавшееся на агрегатах автомобиля Itala 20/30 HP. Папа римский Пий Х машиной почти не пользовался — на ее одометре пробег всего 12 км. И дело тут не в том, что понтифик был аскетом, а он им был. Просто с 1870-го по 1929-й ни один папа римский не покидал Ватиканский дворец в знак протеста против захвата Рима вооруженными силами Королевства Италия. После были специально переделанные Fiat, Citroen, Cadillac и даже Toyota. В машинах появилось кресло-трон на одного, а также доступные для того или иного времени средства односторонней коммуникации с водителем. Например, в машине 1930 года, которой пользовался Пий XI, были кнопки «вперед», «медленнее» и так далее. Отдельная кнопка со словом «Ватикан» означает возвращение домой.

Примерно с середины прошлого века, по сути дела, главным поставщиком ватиканского гаража стала компания Mercedes-Benz. Она поставляла и специально сконструированные лимузины, и папамобили, построенные на базе внедорожников G-Класса, а также модели ML. Последним папамобилем, преподнесенным понтифику, стал полностью электрический Gelandewagen. Это случилось в прошлом году. Впрочем, Франциск или Франческо, как его называли в Италии, был начисто лишен пафоса и на чем только не ездил. В 2015 году на Филиппинах ему наскоро соорудили папамобиль на платформе автомобиля Kia, защитная капсула на котором была сделана из полиэтиленовой пленки, как на парнике. Характерно, что годом ранее на одной из стен недалеко от собора Святого Петра появилось граффити, изображающее Франциска на мотороллере Vespa. И никому это тогда не показалось святотатством.

Дмитрий Гронский

Фотогалерея

Папа любил автомобиль

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Отсчет истории гаража Ватикана можно начать с автомобиля итальянской марки Itala 20/30 HP c кузовом ландоле работы туринского ателье Locati &amp; Torretta, построенного в 1909 году. Папа Римский Пий Х получил его в подарок от епископа Нью-Йорка кардинал Фарлена, но автомобилем не пользовался — пробег за все время его понтификата составил всего 12 км. Пий X был аскетом и любил говорить: «Я родился бедным, жил бедным и хочу умереть бедным». Но дело еще и в том, что с 1870 по 1929 год ни один Папа Римский не покидал Ватиканский дворец в знак протеста против захвата Рима вооруженными силами Королевства Италии

Отсчет истории гаража Ватикана можно начать с автомобиля итальянской марки Itala 20/30 HP c кузовом ландоле работы туринского ателье Locati & Torretta, построенного в 1909 году. Папа Римский Пий Х получил его в подарок от епископа Нью-Йорка кардинал Фарлена, но автомобилем не пользовался — пробег за все время его понтификата составил всего 12 км. Пий X был аскетом и любил говорить: «Я родился бедным, жил бедным и хочу умереть бедным». Но дело еще и в том, что с 1870 по 1929 год ни один Папа Римский не покидал Ватиканский дворец в знак протеста против захвата Рима вооруженными силами Королевства Италии

Фото: Wikipedia

Следующий Папа Римский Бенедикт XV также обходился без автомобиля, но сменивший его Пий XI в 1925 году получил в подарок лимузин Bianchi Tipo 15 от Ассоциации католических женщин Миланской епархии. В следующем году уже сама фирма Bianchi подарила Папе Римскому лимузин более мощной модели Tipo 20. На фотографии Пий XI садится в Bianchi Tipo 20

Следующий Папа Римский Бенедикт XV также обходился без автомобиля, но сменивший его Пий XI в 1925 году получил в подарок лимузин Bianchi Tipo 15 от Ассоциации католических женщин Миланской епархии. В следующем году уже сама фирма Bianchi подарила Папе Римскому лимузин более мощной модели Tipo 20. На фотографии Пий XI садится в Bianchi Tipo 20

Фото: Bundesarchiv

Первым автомобилем, на котором Папа Римский Пий XI покинул пределы Ватикана, стал американский Graham Paige Type 837, также преподнесенный в подарок от фирмы-производителя 10 ноября 1929 года по случаю подписания Латеранских соглашений между Италией и Святым Престолом

Первым автомобилем, на котором Папа Римский Пий XI покинул пределы Ватикана, стал американский Graham Paige Type 837, также преподнесенный в подарок от фирмы-производителя 10 ноября 1929 года по случаю подписания Латеранских соглашений между Италией и Святым Престолом

Фото: Musei Vaticani

Историческая поездка состоялась 22 декабря 1929 года, когда Пий XI отправился в Латеранскую базилику, расположенную в 5 километрах от Собора Святого Петра. Сейчас автомобиль экспонируется в Историческом музее Ватикана

Историческая поездка состоялась 22 декабря 1929 года, когда Пий XI отправился в Латеранскую базилику, расположенную в 5 километрах от Собора Святого Петра. Сейчас автомобиль экспонируется в Историческом музее Ватикана

Фото: Musei Vaticani

В 1929 году был подарен и лимузин Fiat 525. Даритель — основатель компании Fiat и владелец футбольного клуба «Ювентус» Джованни Аньелли

В 1929 году был подарен и лимузин Fiat 525. Даритель — основатель компании Fiat и владелец футбольного клуба «Ювентус» Джованни Аньелли

Фото: Fiat

Джованни Аньелли вручает Папе Римскому лимузин Fiat 525

Джованни Аньелли вручает Папе Римскому лимузин Fiat 525

Фото: Fiat

9 июня 1930 года в ознаменование примирения между церковью и итальянским государством Папа римский Пий XI получил в подарок от компании Citroen автомобиль Citroen Lictoria C6. Это был первый настоящий папамобиль: бордовый цвет кузова, позолоченный декор, интерьер пассажирского салона в венецианском стиле с папским троном в темно-красной парче вместо привычного двухместного дивана

9 июня 1930 года в ознаменование примирения между церковью и итальянским государством Папа римский Пий XI получил в подарок от компании Citroen автомобиль Citroen Lictoria C6. Это был первый настоящий папамобиль: бордовый цвет кузова, позолоченный декор, интерьер пассажирского салона в венецианском стиле с папским троном в темно-красной парче вместо привычного двухместного дивана

Фото: Musei Vaticani

Папамобиль Citroen Lictoria C6 использовался не очень часто. Сегодня он — экспонат Исторического музея Ватикана, а на одометре «Ситроена» значится всего лишь 192 километра

Папамобиль Citroen Lictoria C6 использовался не очень часто. Сегодня он — экспонат Исторического музея Ватикана, а на одометре «Ситроена» значится всего лишь 192 километра

Фото: Musei Vaticani

Панель односторонней коммуникации понтифика с шофером — кнопки с командами «вперед», «прямо», «медленнее» и т.д. Отдельная кнопка со словом «Ватикан» означает возвращение домой

Панель односторонней коммуникации понтифика с шофером — кнопки с командами «вперед», «прямо», «медленнее» и т.д. Отдельная кнопка со словом «Ватикан» означает возвращение домой

Фото: Musei Vaticani

В том же 1930 году, но уже 14 ноября Ватикан получил в дар еще один автомобиль — немецкий Mercedes Benz Typ 460 Nurburg, также в ознаменование примирения между церковью и Италией

В том же 1930 году, но уже 14 ноября Ватикан получил в дар еще один автомобиль — немецкий Mercedes Benz Typ 460 Nurburg, также в ознаменование примирения между церковью и Италией

Фото: Mercedes-Benz

Вместо заднего дивана на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg уже традиционно устанавливался трон. Оригинально решены задние окошки овальной формы

Вместо заднего дивана на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg уже традиционно устанавливался трон. Оригинально решены задние окошки овальной формы

Фото: Mercedes-Benz

Во время пробной поездки в Ватиканских садах на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg Пий XI даже воскликнул: «Красивая машина! Шедевр, чудо современных технологий!» К слову, конструктором модели Nurburg был Фердинанд Порше

Во время пробной поездки в Ватиканских садах на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg Пий XI даже воскликнул: «Красивая машина! Шедевр, чудо современных технологий!» К слову, конструктором модели Nurburg был Фердинанд Порше

Фото: Mercedes-Benz

Сегодня Mercedes Benz Typ 460 Nurburg можно также увидеть в Историческом музее Ватикана. Но на «Мерседесе» почему-то нет номерного знака SCV-4, означающего Stato della Citta del Vaticano — автомобиль номер 4

Сегодня Mercedes Benz Typ 460 Nurburg можно также увидеть в Историческом музее Ватикана. Но на «Мерседесе» почему-то нет номерного знака SCV-4, означающего Stato della Citta del Vaticano — автомобиль номер 4

Фото: Musei Vaticani

Пий XII, сменивший в 1939 году Пия XI, предпочитал марку Cadillac. Фотографий понтифика в этом папамобиле нет, зато выпущена модель в масштабе 1:43 — таун-кар Cadillac V16 как раз 1939 года выпуска

Пий XII, сменивший в 1939 году Пия XI, предпочитал марку Cadillac. Фотографий понтифика в этом папамобиле нет, зато выпущена модель в масштабе 1:43 — таун-кар Cadillac V16 как раз 1939 года выпуска

Фото: Vendilosegrate

Новая модель папамобиля марки Mercedes-Benz появилась в Ватикане только после тридцатилетнего перерыва — в 1960 году было построено ландоле на шасси модели 300d. Очевидно, новый папамобиль создавался для Папы Римского Иоанна XXIII, который в 1958 году стал преемником Пия XII

Новая модель папамобиля марки Mercedes-Benz появилась в Ватикане только после тридцатилетнего перерыва — в 1960 году было построено ландоле на шасси модели 300d. Очевидно, новый папамобиль создавался для Папы Римского Иоанна XXIII, который в 1958 году стал преемником Пия XII

Фото: Mercedes-Benz

Отличительной особенностью папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet, помимо единственного кресла заднего ряда, является наличие двух кондиционеров — для переднего и заднего рядов, а также телефонной связь между водителем и Его Святейшеством

Отличительной особенностью папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet, помимо единственного кресла заднего ряда, является наличие двух кондиционеров — для переднего и заднего рядов, а также телефонной связь между водителем и Его Святейшеством

Фото: Mercedes-Benz

Папы Римский Иоанн XXIII приветствует паству из папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet

Папы Римский Иоанн XXIII приветствует паству из папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet

Фото: Wikipedia

В салоне Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet напротив папского трона предусматривались и два откидных сиденья для свиты

В салоне Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet напротив папского трона предусматривались и два откидных сиденья для свиты

Фото: Wikipedia

В 1965 году фирма Mercedes-Benz обновила папамобиль — новый был создан на базе модели 600 W100 Pullman Landaulet

В 1965 году фирма Mercedes-Benz обновила папамобиль — новый был создан на базе модели 600 W100 Pullman Landaulet

Фото: Mercedes-Benz

Главным пассажиром Mercedes-Benz 600 W100 Pullman Landaulet был Папа Римский Павел VI, находившийся на престоле с 1963 по 1978 год

Главным пассажиром Mercedes-Benz 600 W100 Pullman Landaulet был Папа Римский Павел VI, находившийся на престоле с 1963 по 1978 год

Фото: Mercedes-Benz

В 1966 году Павел VI получил в подарок еще один Mercedes-Benz — не такой длинный W109 300SEL, но тоже с кузовом ландоле. Сейчас этот папамобиль находится в экспозиции Исторического музея Ватикана

В 1966 году Павел VI получил в подарок еще один Mercedes-Benz — не такой длинный W109 300SEL, но тоже с кузовом ландоле. Сейчас этот папамобиль находится в экспозиции Исторического музея Ватикана

Фото: Musei Vaticani

Папа Римский Павел VI на заднем сиденье ландоле Mercedes-Benz W109 300SEL

Папа Римский Павел VI на заднем сиденье ландоле Mercedes-Benz W109 300SEL

Фото: Musei Vaticani

В 1976 году появился полноприводный папамобиль — Toyota Land Cruiser. Внедорожником изредка пользовался Павел VI, совсем не ездил на нем Иоанн Павел I, пробывший главой Римско-католической церкви всего 33 дня — с 26 августа по 28 сентября 1978 года, но зато «Тойота» пришлась по душе Иоанну Павлу II, не любившему помпезные ландоле

В 1976 году появился полноприводный папамобиль — Toyota Land Cruiser. Внедорожником изредка пользовался Павел VI, совсем не ездил на нем Иоанн Павел I, пробывший главой Римско-католической церкви всего 33 дня — с 26 августа по 28 сентября 1978 года, но зато «Тойота» пришлась по душе Иоанну Павлу II, не любившему помпезные ландоле

Фото: Musei Vaticani

Во время визита в Турин в 1980 году Иоанну Павлу II подарили скромный Fiat 1107 Nuova Campagnola. Во времена его предшественников такие «Фиаты» использовались только как машины сопровождения, но Иоанн Павел II стал использовать «Кампаньолу» как основной автомобиль. Папамобиль стал историческим — в 1981 году на понтифика было совершенно покушение, когда он ехал в этой машине

Во время визита в Турин в 1980 году Иоанну Павлу II подарили скромный Fiat 1107 Nuova Campagnola. Во времена его предшественников такие «Фиаты» использовались только как машины сопровождения, но Иоанн Павел II стал использовать «Кампаньолу» как основной автомобиль. Папамобиль стал историческим — в 1981 году на понтифика было совершенно покушение, когда он ехал в этой машине

Фото: Musei Vaticani

Во время своего визита в Испанию в 1982 году Иоанн Павел II использовал автомобиль Seat Marbella — своеобразную трибуну на колесах

Во время своего визита в Испанию в 1982 году Иоанн Павел II использовал автомобиль Seat Marbella — своеобразную трибуну на колесах

Фото: Musei Vaticani

После покушения на папамобилях появились бронированные стеклянные будки. В 1982 году переоборудованный таким образом Range Rover использовался понтификом во время визита в Великобританию

После покушения на папамобилях появились бронированные стеклянные будки. В 1982 году переоборудованный таким образом Range Rover использовался понтификом во время визита в Великобританию

Фото: Wikipedia

В 1983 году подоспел Mercedes-Benz 230GE с бронезащитой, которым Иоанн Павел II пользовался много лет. Сейчас автомобиль — экспонат заводского музея в Штутгарте

В 1983 году подоспел Mercedes-Benz 230GE с бронезащитой, которым Иоанн Павел II пользовался много лет. Сейчас автомобиль — экспонат заводского музея в Штутгарте

Фото: Mercedes-Benz

Фирма Mercedes-Benz продолжала делать и папамобили представительского класса. В 1985 году был готов седан на базе 126-й модели с большим стеклянным люком в крыше

Фирма Mercedes-Benz продолжала делать и папамобили представительского класса. В 1985 году был готов седан на базе 126-й модели с большим стеклянным люком в крыше

Фото: Mercedes-Benz

В 1997 году в Штутгарте построили папамобиль Mercedes-Benz S500 в 140-м кузове — последнее мерседесовское ландоле в ХХ веке. В салоне привычный трон для понтифика, два отдельных кондиционера и система связи

В 1997 году в Штутгарте построили папамобиль Mercedes-Benz S500 в 140-м кузове — последнее мерседесовское ландоле в ХХ веке. В салоне привычный трон для понтифика, два отдельных кондиционера и система связи

Фото: Mercedes-Benz

В 2002 году фирма Mercedes-Benz преподнесла в подарок Ватикану новый полноприводный папамобиль, созданный на основе внедорожника ML 430. Машина сконструирована по аналогии с предшественником 230GE — на месте задних сидений установлена стеклянная бронированная капсула, в которой находится кресло для Его Святейшества

В 2002 году фирма Mercedes-Benz преподнесла в подарок Ватикану новый полноприводный папамобиль, созданный на основе внедорожника ML 430. Машина сконструирована по аналогии с предшественником 230GE — на месте задних сидений установлена стеклянная бронированная капсула, в которой находится кресло для Его Святейшества

Фото: Wikipedia

Иногда Иоанн Павел II использовал и старые модели. На фото понтифик на площади Святого Петра в 2004 году на папамобиле Fiat 1107 Nuova Campagnola, выпущенном в 1980 году

Иногда Иоанн Павел II использовал и старые модели. На фото понтифик на площади Святого Петра в 2004 году на папамобиле Fiat 1107 Nuova Campagnola, выпущенном в 1980 году

Фото: Wikipedia

Преемник Иоанна Павла II — занявший трон в 2005 году Бенедикт XVI — получил в 2012 году от компании Renault два электромобиля, разработаныных на базе Renault Kangoo Maxi

Преемник Иоанна Павла II — занявший трон в 2005 году Бенедикт XVI — получил в 2012 году от компании Renault два электромобиля, разработаныных на базе Renault Kangoo Maxi

Фото: Сarscoops

В 2012 году Бенедикт XVI получил еще один папамобиль марки Mercedes-Benz. На фото рядом с понтификом — председатель правления концерна Daimler AG Дитер Цетше

В 2012 году Бенедикт XVI получил еще один папамобиль марки Mercedes-Benz. На фото рядом с понтификом — председатель правления концерна Daimler AG Дитер Цетше

Фото: Mercedes-Benz

Папа Римский Франциск на папамобиле Kia во время визита в портовый город Таклобан на Филиппинах в январе 2015 года. «Капсула» сделана из полиэтилена

Папа Римский Франциск на папамобиле Kia во время визита в портовый город Таклобан на Филиппинах в январе 2015 года. «Капсула» сделана из полиэтилена

Фото: Wikipedia

В декабре 2024 года свой электрический папамобиль представила и фирма Mercedes-Benz. Очевидно, именно он будет использоваться на инаугурации нового Папы Римского

В декабре 2024 года свой электрический папамобиль представила и фирма Mercedes-Benz. Очевидно, именно он будет использоваться на инаугурации нового Папы Римского

Фото: Mercedes-Benz

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Отсчет истории гаража Ватикана можно начать с автомобиля итальянской марки Itala 20/30 HP c кузовом ландоле работы туринского ателье Locati & Torretta, построенного в 1909 году. Папа Римский Пий Х получил его в подарок от епископа Нью-Йорка кардинал Фарлена, но автомобилем не пользовался — пробег за все время его понтификата составил всего 12 км. Пий X был аскетом и любил говорить: «Я родился бедным, жил бедным и хочу умереть бедным». Но дело еще и в том, что с 1870 по 1929 год ни один Папа Римский не покидал Ватиканский дворец в знак протеста против захвата Рима вооруженными силами Королевства Италии

Фото: Wikipedia

Следующий Папа Римский Бенедикт XV также обходился без автомобиля, но сменивший его Пий XI в 1925 году получил в подарок лимузин Bianchi Tipo 15 от Ассоциации католических женщин Миланской епархии. В следующем году уже сама фирма Bianchi подарила Папе Римскому лимузин более мощной модели Tipo 20. На фотографии Пий XI садится в Bianchi Tipo 20

Фото: Bundesarchiv

Первым автомобилем, на котором Папа Римский Пий XI покинул пределы Ватикана, стал американский Graham Paige Type 837, также преподнесенный в подарок от фирмы-производителя 10 ноября 1929 года по случаю подписания Латеранских соглашений между Италией и Святым Престолом

Фото: Musei Vaticani

Историческая поездка состоялась 22 декабря 1929 года, когда Пий XI отправился в Латеранскую базилику, расположенную в 5 километрах от Собора Святого Петра. Сейчас автомобиль экспонируется в Историческом музее Ватикана

Фото: Musei Vaticani

В 1929 году был подарен и лимузин Fiat 525. Даритель — основатель компании Fiat и владелец футбольного клуба «Ювентус» Джованни Аньелли

Фото: Fiat

Джованни Аньелли вручает Папе Римскому лимузин Fiat 525

Фото: Fiat

9 июня 1930 года в ознаменование примирения между церковью и итальянским государством Папа римский Пий XI получил в подарок от компании Citroen автомобиль Citroen Lictoria C6. Это был первый настоящий папамобиль: бордовый цвет кузова, позолоченный декор, интерьер пассажирского салона в венецианском стиле с папским троном в темно-красной парче вместо привычного двухместного дивана

Фото: Musei Vaticani

Папамобиль Citroen Lictoria C6 использовался не очень часто. Сегодня он — экспонат Исторического музея Ватикана, а на одометре «Ситроена» значится всего лишь 192 километра

Фото: Musei Vaticani

Панель односторонней коммуникации понтифика с шофером — кнопки с командами «вперед», «прямо», «медленнее» и т.д. Отдельная кнопка со словом «Ватикан» означает возвращение домой

Фото: Musei Vaticani

В том же 1930 году, но уже 14 ноября Ватикан получил в дар еще один автомобиль — немецкий Mercedes Benz Typ 460 Nurburg, также в ознаменование примирения между церковью и Италией

Фото: Mercedes-Benz

Вместо заднего дивана на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg уже традиционно устанавливался трон. Оригинально решены задние окошки овальной формы

Фото: Mercedes-Benz

Во время пробной поездки в Ватиканских садах на Mercedes Benz Typ 460 Nurburg Пий XI даже воскликнул: «Красивая машина! Шедевр, чудо современных технологий!» К слову, конструктором модели Nurburg был Фердинанд Порше

Фото: Mercedes-Benz

Сегодня Mercedes Benz Typ 460 Nurburg можно также увидеть в Историческом музее Ватикана. Но на «Мерседесе» почему-то нет номерного знака SCV-4, означающего Stato della Citta del Vaticano — автомобиль номер 4

Фото: Musei Vaticani

Пий XII, сменивший в 1939 году Пия XI, предпочитал марку Cadillac. Фотографий понтифика в этом папамобиле нет, зато выпущена модель в масштабе 1:43 — таун-кар Cadillac V16 как раз 1939 года выпуска

Фото: Vendilosegrate

Новая модель папамобиля марки Mercedes-Benz появилась в Ватикане только после тридцатилетнего перерыва — в 1960 году было построено ландоле на шасси модели 300d. Очевидно, новый папамобиль создавался для Папы Римского Иоанна XXIII, который в 1958 году стал преемником Пия XII

Фото: Mercedes-Benz

Отличительной особенностью папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet, помимо единственного кресла заднего ряда, является наличие двух кондиционеров — для переднего и заднего рядов, а также телефонной связь между водителем и Его Святейшеством

Фото: Mercedes-Benz

Папы Римский Иоанн XXIII приветствует паству из папамобиля Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet

Фото: Wikipedia

В салоне Mercedes-Benz 300d Pullman-Landaulet напротив папского трона предусматривались и два откидных сиденья для свиты

Фото: Wikipedia

В 1965 году фирма Mercedes-Benz обновила папамобиль — новый был создан на базе модели 600 W100 Pullman Landaulet

Фото: Mercedes-Benz

Главным пассажиром Mercedes-Benz 600 W100 Pullman Landaulet был Папа Римский Павел VI, находившийся на престоле с 1963 по 1978 год

Фото: Mercedes-Benz

В 1966 году Павел VI получил в подарок еще один Mercedes-Benz — не такой длинный W109 300SEL, но тоже с кузовом ландоле. Сейчас этот папамобиль находится в экспозиции Исторического музея Ватикана

Фото: Musei Vaticani

Папа Римский Павел VI на заднем сиденье ландоле Mercedes-Benz W109 300SEL

Фото: Musei Vaticani

В 1976 году появился полноприводный папамобиль — Toyota Land Cruiser. Внедорожником изредка пользовался Павел VI, совсем не ездил на нем Иоанн Павел I, пробывший главой Римско-католической церкви всего 33 дня — с 26 августа по 28 сентября 1978 года, но зато «Тойота» пришлась по душе Иоанну Павлу II, не любившему помпезные ландоле

Фото: Musei Vaticani

Во время визита в Турин в 1980 году Иоанну Павлу II подарили скромный Fiat 1107 Nuova Campagnola. Во времена его предшественников такие «Фиаты» использовались только как машины сопровождения, но Иоанн Павел II стал использовать «Кампаньолу» как основной автомобиль. Папамобиль стал историческим — в 1981 году на понтифика было совершенно покушение, когда он ехал в этой машине

Фото: Musei Vaticani

Во время своего визита в Испанию в 1982 году Иоанн Павел II использовал автомобиль Seat Marbella — своеобразную трибуну на колесах

Фото: Musei Vaticani

После покушения на папамобилях появились бронированные стеклянные будки. В 1982 году переоборудованный таким образом Range Rover использовался понтификом во время визита в Великобританию

Фото: Wikipedia

В 1983 году подоспел Mercedes-Benz 230GE с бронезащитой, которым Иоанн Павел II пользовался много лет. Сейчас автомобиль — экспонат заводского музея в Штутгарте

Фото: Mercedes-Benz

Фирма Mercedes-Benz продолжала делать и папамобили представительского класса. В 1985 году был готов седан на базе 126-й модели с большим стеклянным люком в крыше

Фото: Mercedes-Benz

В 1997 году в Штутгарте построили папамобиль Mercedes-Benz S500 в 140-м кузове — последнее мерседесовское ландоле в ХХ веке. В салоне привычный трон для понтифика, два отдельных кондиционера и система связи

Фото: Mercedes-Benz

В 2002 году фирма Mercedes-Benz преподнесла в подарок Ватикану новый полноприводный папамобиль, созданный на основе внедорожника ML 430. Машина сконструирована по аналогии с предшественником 230GE — на месте задних сидений установлена стеклянная бронированная капсула, в которой находится кресло для Его Святейшества

Фото: Wikipedia

Иногда Иоанн Павел II использовал и старые модели. На фото понтифик на площади Святого Петра в 2004 году на папамобиле Fiat 1107 Nuova Campagnola, выпущенном в 1980 году

Фото: Wikipedia

Преемник Иоанна Павла II — занявший трон в 2005 году Бенедикт XVI — получил в 2012 году от компании Renault два электромобиля, разработаныных на базе Renault Kangoo Maxi

Фото: Сarscoops

В 2012 году Бенедикт XVI получил еще один папамобиль марки Mercedes-Benz. На фото рядом с понтификом — председатель правления концерна Daimler AG Дитер Цетше

Фото: Mercedes-Benz

Папа Римский Франциск на папамобиле Kia во время визита в портовый город Таклобан на Филиппинах в январе 2015 года. «Капсула» сделана из полиэтилена

Фото: Wikipedia

В декабре 2024 года свой электрический папамобиль представила и фирма Mercedes-Benz. Очевидно, именно он будет использоваться на инаугурации нового Папы Римского

Фото: Mercedes-Benz

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