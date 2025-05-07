Розничные кредиты растут на поддержке

В апреле 2025 года выдачи кредитов физическим лицам оказались на 8,3% выше, чем в марте. На фоне действия различных льгот наибольший рост показала ипотека, а также автокредитование. Единственным сегментом с отрицательной динамикой стал сегмент POS-кредитования в первую очередь из-за регуляторных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам апреля 2025 года объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 8,3% к прошлому месяцу и составил 667,1 млрд руб. Это следует из данных аналитического агентства Frank RG. Вместе с тем год к году показатель снизился на 49,14%.

Наибольший месячный рост наблюдался в сегменте ипотеки. Из данных Frank RG следует, что объем выдач в этом сегменте вырос на 14,92% к марту 2025 года, до 285 млрд руб.

Средний размер выдаваемого кредита после двухмесячного роста снова показал снижение на 3,25% и составил 4,7 млн руб. В количественном выражении выдачи ипотеки показали рост на 18,78%, до 60,4 тыс. кредитов. По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 275 млрд руб. на покупку недвижимости, что на 11% выше итогов марта, но на 40% меньше, чем в апреле 2024 года.

По словам экспертов, рост сегмента ипотеки обусловлен в первую очередь льготными программами. Поддерживать месячный рост в апреле могло в том числе вступление в силу с 1 апреля 2025 года расширение условий по «Семейной ипотеке», которые теперь позволяют оформить госпрограмму на вторичном рынке недвижимости, отмечает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Кроме того, поддержку сегменту оказало символическое снижение ставок (-1–3 п. п.) по ряду продуктов, добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Кроме того, по данным Frank RG, серьезный рост показал сегмент автокредитования. Так, рынок автокредитов в апреле 2025 показал рост объема выдач на 9,68% к марту 2025 года, до 112,8 млрд руб.

В количественном выражении аналитики отмечают рост на 7,01% к марту 2025 года. Средний чек второй месяц подряд показал рост на 2,5%, до 1,25 млн руб. По оценкам ВТБ, объем продаж автокредитов по итогам января--апреля составил около 385 млрд руб. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин, отмечают в ВТБ.

Рост рынка автокредитования связан с использованием заемщиками новых программ льготного финансирования, в особенности это касается китайских марок автомобилей, а также большим вовлечением кредитных механизмов при приобретении машин для получения скидки на сам автомобиль, считает госпожа Авакимян.

Выдачи кредитов наличными показали хоть символический, но рост — на 1,88% к марту, до 247,4 млрд руб., следует из данных Frank RG.

В количественном выражении было выдано на 2,71% меньше кредитов по сравнению с мартом 2025 года, а средний объем выданного кредита вырос на 4,72% к марту 2025 года, до 168,9 тыс. руб. По словам госпожи Авакимян, вялый рост рынка кредитов наличными связан с дальнейшим усилением банковского риск-менеджмента, более консервативным взглядом на предодобренные лимиты для клиентов с учетом ограничений на работу с закредитованными заемщиками.

Единственным сегментом, который показал месячное снижение в апреле, стало POS-кредитование, следует из данных Frank RG. Объем выдач за месяц уменьшился на 1,91%, до 21,9 млрд руб. По отношению к апрелю 2024 года показатель ниже на 40,98%. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с мартом 2025 на 3,45%, до 35,3 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 1,59% выше уровня марта 2025 года и на 55,18% ниже уровня апреля 2024 года. Годовая динамика среднего чека показывает положительную динамику и составляет +31,67% к апрелю прошлого года.

Эксперты считают, что снижение обусловлено изменениями в регулировании. Снижение по данному сегменту может быть связано с ужесточением регулирования со стороны Банка России, оказывающим влияние на значения нормативов достаточности капитала, при увеличении операций на маркетплейсах через сервисы рассрочки, отмечает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Сегмент POS в плане рыночного продукта во многом замещается кредитными картами, тогда как POS-кредиты «без переплаты» субсидируются торгово-сервисными предприятиями, уточняет госпожа Авакимян.

Юлия Пославская