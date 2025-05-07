Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт Индии и Пакистана?

В Кашмире из-за ракетных ударов объявлена массовая эвакуация. Ранее индийские власти сообщили о проведении операции «Синдур». Как утверждает Нью-Дели, действия военных не носили «эскалационного характера», а всего было поражено девять «объектов террористической инфраструктуры». В Минобороны Пакистана сообщили о 26 погибших после атаки, еще 46 пострадали. В ведомстве добавили, что все удары Нью-Дели были нанесены по гражданским объектам. В Организации Объединенных Наций призвали стороны к сдержанности. Пакистан же заявил о праве ответить на индийские удары. При этом Исламабад готов свернуть боевые действия, если Нью-Дели прекратит агрессию, заявил агентству Bloomberg глава Минобороны исламской республики Хаваджа Асиф. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akhtar Soomro / Reuters Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Операция «Синдур» началась на фоне масштабного кризиса в отношениях Исламабада и Нью-Дели: две недели назад боевики-исламисты атаковали индийских туристов в городе Пахалгам в районе союзной территории Джамму и Кашмир. Тогда погибли 26 человек, не менее 20 были ранены. После этого стороны отозвали своих дипломатов, а на линии пограничного контроля произошли перестрелки. 7 мая министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что операция «Синдур» — это «ответ Нью-Дели на жестокое убийство наших невинных братьев в Пахалгаме». Всего было атаковано девять объектов террористической инфраструктуры, как пишет Hindustan Times, речь идет о штабах и учебных центрах исламистских группировок «Джаиш-е-Мухаммад» (признана террористической и запрещена в России) и «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической и запрещена в России).

По данным источников The Associated Press, Индия запустила ракеты по контролируемой Пакистаном части Кашмира. Также в результате атак была разрушена мечеть в городе Бахавалпур за 500 км от линии пограничного контроля. Это стало первым ударом за пределами кашмирской зоны конфликта со времен индо-пакистанской войны 1971 года. По оценкам агентства, ответ Исламабада будет решительным. При этом риски эскалации велики, даже несмотря на сдерживающий фактор в виде наличия у обоих сторон ядерного оружия.

В то же время, вряд ли стоит ожидать полномасштабной войны, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что правительства обеих стран осознают опасность эскалации. Кроме того, мировые державы в прошлом уже убеждали их отказаться от боевых действий. Например, в 2019-м Нью-Дели также наносил авиаудары по границам Пакистана, но конфликт сошел на нет в течение нескольких месяцев.

Как отмечает телеканал CNN, обострение ситуации произошло на фоне попыток Китая улучшить отношения с Индией. В контексте торговой войны с США Пекин стремится укрепить связи со своими соседями. При этом Пакистан импортирует больше 80% своего оружия именно из КНР. Страны традиционно считаются союзниками в регионе. Так что Китай оказался в затруднительном дипломатическом положении и пока лишь выразил сожаление в связи с очередной эскалацией конфликта.

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