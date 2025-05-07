Песков рассказал, будет ли Россия отвечать на атаки ВСУ в период перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по объявленному 8–11 мая перемирию уже обозначена. Вчера господин Песков говорил, что Россия даст «адекватный ответ», если Украина нарушит режим прекращения огня.

«Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет»,— сказал пресс-секретарь президента во время пресс-колла.

Ранее Минобороны и власти приграничных регионов сообщали о массовых атаках ВСУ. Вчера вечером над территорией РФ было сбито минимум 70 украинских беспилотников (13 до 18:40 мск и 57 — после).

Перемирие будет действовать с 0:00 мск 8 мая и до 0:00 мск 11 мая. При этом президент Украины Владимир Зеленский не согласился на такой срок прекращения огня. Он сказал, что боевые действия необходимо остановить минимум на месяц, чтобы проверить готовность России и Украины к миру.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Екатерина Отрашкевич