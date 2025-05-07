Стороны обжаловали приговор, вынесенный двоим нижегородцам за фейки об армии

Прокурор и адвокаты подали апелляции на приговор двоим жителям Нижнего Новгорода, которых осудили за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Информация об этом размещена на сайте Сормовского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апреле 2025 года бывших учеников лицея №82 приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Дата рассмотрения апелляционных жалоб в областном суде пока не назначена.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2023 года еще будучи школьниками осужденные записали и выложили в интернет видеоролик, в котором они озвучили заведомо ложную информацию о том, что российская армия во время военной спецоперации взорвала Каховскую ГЭС и атакует с воздуха школы, торговые центры и места скопления мирных жителей на Украине. Когда он попал к директору лицея, она написала на учеников заявление в полицию.

Анастасия Титова