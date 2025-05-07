Кремль надеется на допуск российских футболистов на международные соревнования

Недопуск российских футболистов на международные соревнования несправедлив, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассчитывает, что эта ситуация разрешится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера, 6 мая, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что в случае окончания военного конфликта на Украине организация допустит сборную России до участия в международных соревнованиях. Господин Трамп считает, что «это возможно».

В феврале 2022 года FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В 2023 году организации заявили, что отстранение продлится до окончания российской военной операции на Украине.