СКР обнародовал число погибших мирных жителей от действий ВСУ с 2014 года

Более 6,9 тыс. мирных жителей стали жертвами украинской армии с 2014 года, рассказал первый зампредседателя СКР Эдуард Кабурнеев в ходе совещания в Донецке. Всего же пострадали свыше 25,3 тыс. человек.

Ведомство расследует 6999 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. Так, председателю СКР Александру Бастрыкину доложили об окончании следствия против бойцов ВСУ, которые совершали артобстрелы Мариуполя и трех населенных пунктов в ДНР. От их действий погибли двое мирных жителей, ущерб оценивается в 479 млн руб. Также в розыск объявили командира ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича, который приказал ударить по порту «Кавказ» в 2024 году. Тогда был поврежден железнодорожный паром, три человека пострадали и два погибли. Ущерб превысил 500 млн руб.

Помимо этого, в судах за два месяца рассмотрели дела против 23 наемников ВСУ. Все они — граждане из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции. Также господину Бастрыкину доложили о расследовании дел против россиян, пособничавших украинской армии.

В апреле Александр Бастрыкин сообщал, что СКР возбудил 175 уголовных дел против 290 военнослужащих ВСУ, вторгшихся в Курскую область. По ним признаны потерпевшими более 49 тыс. россиян. Еще 2,7 тыс. дел возбудили по фактам обстрелов приграничных регионов России с 2022 года.

Никита Черненко