Рынок стройматериалов замер вместе с рынком недвижимости

По итогам I квартала 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти рынок стройматериалов демонстрирует охлаждение. Рост цен по большинству позиций если и был, то несравнимый с прошлогодним (и даже в прошлом году он значительно замедлялся), а кое-какие позиции стали дешеветь. Эксперты связывают стагнацию с замедлением на рынке жилья: после отмены льготной ипотеки девелоперы придерживают вывод новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок стройматериалов находится в стагнации вместе с рынком недвижимости, с которым он неразрывно связан

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рынок стройматериалов находится в стагнации вместе с рынком недвижимости, с которым он неразрывно связан

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральный директор Mortex Group Дмитрий Михеев уточняет, что строительный сезон длится с начала весны до конца осени, поэтому I квартал не отличается высокой активностью по сравнению с остальной частью года. По данным директора по продажам компании «Технониколь» Дмитрия Волкова, на квартал приходится около 10–15% продаж всего года.

Руководитель отдела поддержки коммерческой деятельности СТД «Петрович» Василий Федоров замечает подорожание цемента, направляемой кровли и газобетона в среднем на 4–7%. Это объясняется ростом логистических и производственных затрат, а также подготовкой к началу сезона. Господин Михеев это подтверждает: по словам эксперта, цены на газоблоки выросли с 8800 руб/куб. м в начале года до 9200 руб/куб. м в марте. Ракушечник, использующийся для возведения стен и внутренней отделки, подорожал почти на 900 руб/куб. м. На бетон, цемент, арматуру цены выросли примерно на 200–800 руб/куб. м.

Руководитель отдела снабжения ГК «Полис» Елена Бочкова рассказывает, что с начала года подорожала сантехника, особенно фаянсовые изделия.

Управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов сообщает о подорожании теплоизоляционных материалов. В среднем, по его подсчетам, они выросли в цене на 5–7%. Фурнитура и инженерные комплектующие также показали рост стоимости по итогам квартала. Подорожание ряда стройматериалов господин Кравцов объясняет высокой ключевой ставкой, курсом валют, изменениями в логистике. В качестве дополнительных факторов он называет повышение цен на газ, электроэнергию и топливо, рост тарифов на грузоперевозки по железным дорогам.

Тем не менее некоторые товары за это время подешевели. По словам господина Федорова, пиломатериалы, в особенности доска, а также плиты OSB снизились в цене на 5–9%. Дмитрий Михеев отмечает, что древесина стала стоить меньше: не 24 000 руб/куб. м, а 22 500 руб/куб. м. Эксперты сходятся на том, что это связано со снижением активности со стороны частного сектора в зимний период.

Деревянный сезон

Директор по продажам «Роквул» Роман Карташев прогнозирует с началом сезона подъем стоимости древесины и других стройматериалов. Уже сейчас дорожают такие производные, как деревянные поддоны. По оценке эксперта, рост цен на стройматериалы к концу года будет в районе 5–10%, что ниже прошлогоднего показателя. Однако многие факторы могут повлиять на прогноз. В их числе господин Карташев выделяет изменение ключевой ставки, недостаток рабочих рук, рост тарифов на транспортировку грузов, перебои с поставками некоторых компонентов.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин напоминает, что по итогам 2024 года рост цен на рынке составил 15–25%, а по некоторым позициям доходил до 30%. К факторам, которые станут определять цены на стройматериалы, эксперт также относит ожидаемую в июле индексацию тарифов ЖКУ, рост цен на топливо, энергоносители, высокую стоимость кредитных ресурсов. Множество ипотечных программ, напоминает он, были закрыты с июля 2024-го, что еще тогда вызвало повышение спроса на ремонтные работы и, следовательно, подорожание стройматериалов.

Изменения незначительны

Эксперты сходятся на том, что рынок стройматериалов находится в стагнации вместе с рынком недвижимости, с которым он неразрывно связан. По словам господина Михеева, в предыдущие годы к началу сезона наблюдался заметный рост цен, однако сейчас в целом по рынку их изменения незначительны. Эксперт связывает это с падением спроса на недвижимость в целом и с высокими ипотечными ставками. Потенциальные покупатели больше не видят выгоды в инвестировании в недвижимость и хранении в ней своих денег. В то же время, как отмечает господин Волков, на Северо-Западе, как и в Москве, ситуация на рынке в целом обстоит лучше, чем по всей стране. Эксперт объясняет это традиционно высокой покупательной способностью населения в регионе.

Господин Кравцов на этом фоне выделяет снижение доли импортных стройматериалов относительно аналогичного периода прошлого года. В I квартале 2024-го их доля в себестоимости составляла 20–22%, сейчас же не более 15%. Логистические цепочки продолжают переориентацию на отечественных производителей. Однако в ряде сегментов импорт продолжает превалировать над отечественными материалами. Это наиболее заметно в финишной отделке и инженерии, особенно при строительстве премиум- и элитной недвижимости.

Дмитрий Волков, несмотря на текущий период застоя на рынке, дает позитивный прогноз на будущее. Эксперт убежден, что потребители накопили достаточно ликвидности и ждут момента, когда можно будет смелее приступать к покупкам стройматериалов и строительству. К тому же укрепившийся рубль еще не успел дать эффект на импортные стройматериалы из-за длинного логистического плеча.

Андрей Кащавцев