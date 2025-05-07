В Самарской области увеличение взносов на капремонт отложено до 2026 года

Власти Самарской области вернутся к обсуждению увеличения минимального взноса на капитальный ремонт в регионе в 2026 году. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель областного правительства Михаил Смирнов на заседании в среду, 7 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы договаривались о том, что несмотря на существующую недостаточность финансирования фонда капитального ремонта в целом, мы эту проблему понимаем, но сначала наводим порядок в организационных вопросах работы фонда, а затем уже не ранее, чем в 2026 году, поднимаем вопрос об увеличении взносов. Сейчас этот вопрос не стоит, ставиться он не будет»,— сказал глава правительства.

В апреле текущего года на заседании попечительского совета регионального ФКР обсуждалось увеличение в 2025 году минимального размера взноса на капитальный ремонт в Самарской области с 9,28 руб. до 12,78 руб. за кв. м. При этом, по словам участников заседания, к 2030 году плата за услугу в регионе может вырасти до 35,4 руб. за кв. м. Это связано с тем, что имеющихся поступлений в фонд недостаточно для реализации программы капремонта в Самарской области.

Георгий Портнов