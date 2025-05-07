ФД «Неометрия» открыл шоурумы в жилом комплексе «Облака-3» в Новороссийске

Федеральный девелопер «Неометрия» запустил четыре новых шоурума в современном жилом комплексе «Облака-3», предлагая будущим жителям уникальную возможность оценить интерьер и качество отделки квартир еще до покупки. Пространства оформлены в двух форматах — с чистовой отделкой «Прайм» и в предчистовом исполнении.

Фото: ФД «Неометрия»

Для посещения доступны двух- и трехкомнатные квартиры евро и классического формата — как в лаконичном, так и в дизайнерском стиле. Покупатели могут пройтись по готовым помещениям, оценить расстановку мебели, почувствовать пропорции и атмосферу будущего дома.

«Шоурумы позволяют клиентам не просто увидеть квартиру, а ощутить себя в ее пространстве. Прогуляться по комнатам, представить, как будешь принимать гостей, готовить завтрак или просто наслаждаться тишиной в окружении приятных вещей. Это важный эмоциональный шаг к осознанному выбору жилья»,— отметила Анна Сапегина, заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия».

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры евроформата (56 м2) с отделкой «Прайм» и системой «умный дом» предполагает концепцию интерьера с акцентом на устойчивость, тактильность и уют. Природные текстуры, мягкие формы и обволакивающая палитра создают живое пространство, в котором хочется задержаться.

Интерьер большой семейной «трешки» (91 м2) более сдержанный, графичный, выверенный и подходит для тех, кто ценит архитектурную простоту и эстетику минимализма. Ключевой элемент отделки — акцентная стена в ванной, оформленная плиткой-мозаикой. Такое оформление придает пространству характер и завершенность и отличает его от стандартных решений. Серый диван, абстрактные постеры, теплые песочные текстуры в спальне — всё подчинено идее продуманного и зрелого дизайна.

Стандарт предчистовой отделки двухкомнатной квартиры (площадь 44,8 м2) евроформата, как и трехкомнатной (60 м ) аналогичного формата больше подходит тем, кто планирует реализовать собственные дизайн-решения.

Если клиенты выбирают отделку от застройщика, квартира будет сдаваться с натяжными потолками, финишными светло-серыми обоями, уложенным ламинатом 33-го класса в комнатах и керамогранитом в санузлах. Вся установленная сантехника и фурнитура выполнены с большим вниманием к качеству, эстетичности и надежности материалов.

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Застройщики: ООО СЗ «ЮфоИнвест» С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/