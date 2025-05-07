На Ставрополье по подозрению в экстремизме задержаны трое местных жителей

На Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Нефтекумского городского округа. Бывшему религиозному деятелю аула Кок-Бас, ранее судимому, предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, а двум его помощникам в соучастии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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По информации следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года религиозный деятель создал в ауле Кок-Бас ячейку международной экстремистской организации, запрещенной на территории России. Используя лидерские качества и религиозные познания, он распространял среди населения радикальные взгляды, пропагандировал идеи исключительности и превосходства экстремистского движения.

К созданной группировке присоединились двое мужчин, которые продвигали идеи запрещенной организации и участвовали в мероприятиях экстремистской направленности.

Подозреваемых обнаружили в разных регионах страны, включая Ростовскую область и Красноярский край.

По постановлению следователя СК России фигуранты были задержаны, а суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие собирает и закрепляет доказательную базу.

Николай Аксенов