В ЯХМ открывается выставка о Великой Отечественной войне

В Ярославском художественном музее с 8 мая открывается выставка, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в музее.

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Экспозиция включает работы художников из Ярославля, Москвы и Ленинграда, созданные в 1941–1945 годах, отражающие жизнь на фронте и в тылу. Одной из ключевых работ стала картина «Регулировщик» (1942) Ярослава Титова, написанная на Волховском фронте. Титов, участвовавший в боях под Ленинградом и Новгородом, был награжден орденами и медалями за храбрость. В экспозиции также представлены работы московского художника Владимира Чернецова, который ушел на фронт в 1941 году. Как рассказали в музее, его картины, такие как «Черный хлеб. Натюрморт» (1943) и «Ночь на вокзале. Эвакуация» (1942), передают «горесть повседневности военных лет — голода и лишений».

Среди экспонатов — работы ярославского художника Всеволода Дружинина, служившего на фронте с 1941 по 1943 год. Его картина «Зимняя дорога. Подвоз боеприпасов» (1943) отражает воспоминания о тяжелом пути к победе. Жена художника, Юзефа Дружинина, преподавала в Ярославском художественном училище во время войны. На выставке представлены ее картины «Самолеты летят на фронт» (1942) и «Сыну на фронт» (1943).

Антон Голицын