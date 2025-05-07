Следователи проводят проверку из-за гибели краснодарца в пожаре

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя в пожаре, произошедшем утром 7 мая в частном доме по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Согласно предварительным данным, возгорание заметил хозяин дома, после чего вызвал на место пожарных. После локализации огня в помещении обнаружили тело 40-летнего сына мужчины. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По данным МЧС Краснодарского края, возгорание произошло на площади 80 кв. м. В ликвидации огня участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точную причину возгорания и очаг. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Алина Зорина