Двое военнослужащих из Самарской области вернулись из украинского плена
В числе 205 бойцов, которые вернулись из украинского плена в Россию, были двое уроженцев Самарской области. Об этом сообщила региональный омбудсмен Елена Лапушкина.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Обмен пленными между Россией и Украиной прошел на границе Белоруссии и Украины во вторник, 6 мая. Каждая страна предоставила со своей стороны 205 военных.
Русских бойцов встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ближайшее время освобожденные военнослужащие отправятся на реабилитацию.
Кроме того, федеральный омбудсмен поговорила с украинскими пленными перед тем, как их отправили на родину. Они рассказали, что их содержали в удовлетворительных условиях и что им предоставили спальное место с постельными принадлежностями, оказали своевременную медицинскую помощь, обеспечили питанием и предоставили возможность прогулок.