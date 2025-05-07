Двое военнослужащих из Самарской области вернулись из украинского плена

В числе 205 бойцов, которые вернулись из украинского плена в Россию, были двое уроженцев Самарской области. Об этом сообщила региональный омбудсмен Елена Лапушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обмен пленными между Россией и Украиной прошел на границе Белоруссии и Украины во вторник, 6 мая. Каждая страна предоставила со своей стороны 205 военных.

Русских бойцов встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ближайшее время освобожденные военнослужащие отправятся на реабилитацию.

Кроме того, федеральный омбудсмен поговорила с украинскими пленными перед тем, как их отправили на родину. Они рассказали, что их содержали в удовлетворительных условиях и что им предоставили спальное место с постельными принадлежностями, оказали своевременную медицинскую помощь, обеспечили питанием и предоставили возможность прогулок.

Георгий Портнов