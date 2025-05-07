Число юрлиц в Петербурге сократилось на фоне роста количества ИП

В Петербурге продолжает снижаться число действующих юридических лиц. При этом индивидуальных предпринимателей (ИП) в первом квартале 2025 года оказалось зарегистрировано в два раза больше по сравнению с сокращением юрлиц, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Так, общее количество юридических лиц в ЕГРЮЛ по Петербургу в первом квартале снизилось на 1,2 тыс. организаций, составив 204,8 тыс. Число зарегистрированных ИП увеличилось на 2,4 тыс., достигнув 225 тыс. Впервые количество ИП превысило другие формы ведения бизнеса в январе прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году петербургский бизнес в 4 раза увеличил объем расчетов с самозанятыми.

Дарья Астанина