В 2024 году петербургский бизнес в 4 раза увеличил объем расчетов с самозанятыми

Петербургский бизнес в четыре раза увеличил объем расчетов с самозанятыми. Об этом говорит статистика банка ВТБ, данные оказались в распоряжении «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно подсчетам банковского сервиса для выплат самозанятым, в 2024 году клиенты малого и среднего бизнеса в Петербурге перевели указанной категории работников свыше 520 млн рублей за предоставленные товары и услуги. Это в четыре раза превышает показатели 2023 года. Число переводов на платформе сервиса выросло в 5,5 раза, превысив 9,2 тыс.

«По данным ВТБ, Санкт-Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области по объему расчетов среднего и малого бизнеса с самозанятыми. Сервисом банка для выплат таким исполнителям пользуются более 1600 петербургских предпринимателей»,— сообщили в пресс-службе ПАО.

Отмечается, что в среднем по стране объем, а также число выплат самозанятым в сегменте малого и среднего бизнеса также увеличились в четыре раза. Так, через сервис банка было совершено более 100 тыс. переводов на общую сумму 7,3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число экспортеров в сфере малого предпринимательства в Петербурге выросло на 64%.

Дарья Астанина