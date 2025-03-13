Отдыхающим в Сочи грозит до 15 суток ареста за драку у ресторана

Сотрудники полиции Сочи установили восемь человек, участвовавших в конфликте около ресторана на улице Пластунской. В отношении всех фигурантов составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей наказание до 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне между отдыхающими компаниями. Конфликт начался между посетителями заведения, после чего для выяснения отношений участники инцидента вышли на улицу. К моменту прибытия сотрудников полиции участники драки разошлись.

Мария Удовик