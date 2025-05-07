Около 3,5 тысячи жителей Ялты остались без электричества

Примерно 3,5 тыс. жителей Ялты, Массандры и села Виноградное Ялтинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУП «Крымэнерго».

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Специалисты аварийных бригад приступили к восстановительным работам. По данным «Крымэнерго», планируемое время устранения неполадок составляет три часа.

Кроме того, без света частично остались жители Симферопольского района. С 8 до 17 часов обесточены семь улиц и 11 организаций, включая Дом культуры.

Алина Зорина