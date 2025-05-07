9 мая в Нижнекамске проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и. о. руководителя Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске в День Победы общественный транспорт будет работать бесплатно

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Нижнекамске в День Победы общественный транспорт будет работать бесплатно

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Бесплатный проезд будет работать на городских маршрутах автобусов и трамваев.

«Такое решение принято, чтобы каждый житель и гость района смог побывать на множестве праздничных событий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани после салюта в День Победы будут запущены дополнительные автобусы.

Артём Дергунов