В Ярославле вновь закрыли аэропорт

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Ярославль (Туношна), они начали действовать с 11:35. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы»,— написал представитель ведомства в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения в ярославском аэропорту ввели в районе 17 часов 6 мая. 7 мая запрет был снят в 10:59 МСК. Однако возможность полетов продлилась чуть более получаса.

Утром 7 мая губернатор Михаил Евраев сообщил о нейтрализации трех беспилотников на подлете к областному центру. В связи с угрозой БПЛА также ограничивалась работа мобильного интернета.

Антон Голицын