Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»,— говорится в сообщении господина Кореняко.

Напомним, что ограничения в ярославском аэропорту ввели в районе 17 часов 6 мая. Ранее аэропорт не приостанавливал работу на такой длительный срок.

«Ъ-Ярославль» со ссылкой на губернатора сообщал, что утром 7 мая вблизи Ярославля удалось нейтрализовать атаку трех украинских беспилотников.

Алла Чижова