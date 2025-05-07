Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте нового комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристалл Фото: Кристалл

Как-то я рассказывала о том, что русскую баню на международных конференциях на тему anti-age признали волшебным, помогающим сохранить молодость средством. Но не только в бане сила. Как считают сейчас, санаторный отдых был нашим ноу-хау и опередил модные нынче курорты с оздоровительным уклоном или детокс-проекты вроде Chenot Palace. В конце этого года в Сочи обещают открыть «Кристалл» — санаторий нового типа, как его называют создатели.

Про санаторную часть, думаю, все понятно. Тут решили взять лучшее от советских оздоровительных курортов. Понятно, что сейчас 21 день для большинства — непозволительно долгий отдых, поэтому придумали осовремененные программы, учитывающий наш скоростной ритм жизни. Но главное, и тут, держитесь детокс-курорты Chenot, добавили роскоши. Это и свой пляжный клуб, и номера, как в пятизвездных отелях во главе с 2-комнатным люксом с панорамными видами. Занятно, что номер высшей категории решили назвать именно «люкс», а вот «полулюкс» решили не использовать и заменили на современное Junior Suite.

Крытый бассейн тут с минеральной водой, а шведский стол в главном ресторане и меню а-ля карт во втором ресторане от модного Remy Kitchen Bakery. А еще тут есть зимний сад в 300 м, медицинский батлер и лобби-бар с авторскими коктейлями. Звучит все прекрасно, посмотрим, как будет выглядеть в реальности.

Анна Минакова