Становясь городской легендой

Журналиста, градозащитника Алексея Голицына похоронили в Саратове 2 мая, сегодня с момента смерти прошло девять дней. В разные годы господин Голицын работал редактором издания «Общественное мнение», литературного журнала «Волга», главредом «Saratovnews», был автором книг и лекций, председателем первого созыва областного градсовета, а также проводил экскурсии. Каким Алексей Голицын остался в объективах родных и коллег — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».