Суд в Казани запретил онлайн-продажу табачной продукции на сайте

Вахитовский суд Казани удовлетворил административный иск Управления Роспотребнадзора Татарстана о запрете дистанционной продажи табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана выявили сайт, на котором размещалась информация о возможности продажи и доставки табачной продукции дистанционным способом. Согласно закону, дистанционная продажа таких продуктов запрещена.

Управление Роспотребнадзора направило исковое заявление в Вахитовский суд. Иск был удовлетворен.

В марте Госдума в первом чтении одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию о дистанционной продаже табачной продукции. Подробнее — в материале «Сайтам дадут прикурить».

Диана Соловьёва