В банках Свердловской области обнаружили поддельные купюры на 138 тысяч рублей

В первом квартале 2025 года в банковской системе Свердловской области обнаружили 42 поддельные банкноты и монеты на общую сумму в 138 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Чаще всего подделывают купюру номиналом 5000 руб. образца 1997 года — таких банкнот было выявлено 25 штук. Купюру в 1000 руб. подделывали 11 раз. А среди банкнот в 2000 руб. и 500 руб. было выявлено всего две поддельные купюры», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что чаще всего поддельные купюры обнаруживают во время инкассации торговых точек. В ЦБ отметили, что для проверки купюры на подлинность необходимо ее потрогать, посмотреть на просвет и покачать, смотря на нее под острым углом, чтобы отследить перфорацию и цветопеременные элементы на банкноте.

Мария Шараева