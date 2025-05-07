В Новосибирске не состоялись торги по продаже помещений Минобороны за 453 млн

Торги по продаже 22 помещений в здании по адресу Новосибирск, ул. Мичурина, д. 20 признаны не состоявшимися. Согласно протоколу подведения итогов аукциона на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», на участие в торгах подано менее двух заявок. Помещения площадью более 6,1 тыс. кв. м, принадлежащие АО «Главное управление обустройства войск», впервые были выставлены на продажу в начале апреля 2025 года.

Продажу арестованного имущества должника осуществляет Росимущество. По данным «2 ГИС», в здании располагается Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ.

АО ГУОВ занимается строительством. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году (более свежих данных нет) выручка компании составила 67,9 млрд руб., чистая прибыль — 63,8 млн руб. Там же указано, что на июнь 2018 года акционерами компании выступали АО «Гарнизон» (49,57%), АО ГУОВ (22,72%), Минобороны РФ (26,78%) и ООО «Оборонлогистика» (0,93%).

Лолита Белова