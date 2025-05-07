В Ростове участника украинского нацбатальона осудили на 18 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор участнику украинского нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Александру Богданову. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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Из материалов дела следует, что в 2023 году Богданов по собственной инициативе вступил в запрещенный террористический украинский нацбатальон «Азов». Он сообщил участникам о том, что работает на одном из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края и договорился о подрыве газовой или трансформаторной подстанций. Богданов приобрел все необходимое для изготовления СВУ, принес компоненты к месту жительства, затем снял их на видео и отправил участнику группировки. Однако довести дело конца не удалось: в октябре 2023 года Богданова задержали сотрудники полиции.

Богданов признан виновным в участии деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5) , а также в совершении террористического акта группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205) и незаконном приобретении и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Подсудимого приговорили к 18 годам колонии строгого режима, также ему назначен штраф 800 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская