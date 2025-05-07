Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о мотоцикле, вдохновленном эстетикой новой части игры.

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Сложно представить органичные обстоятельства, в которых мотоцикл Harley-Davidson и компьютерный шутер Doom могли бы пересечься. Только если не буквально въехать в витрину магазина с видеоиграми. Тем любопытнее коллаборация, которая случилась в преддверии выхода новой части геймерской франшизы Doom: The Dark Ages. Перед ее релизом, который намечен на 15 мая, разработчик игры Bethesda и производитель мотоциклов Harley-Davidson показали уникальную модель байка Sportster S, вдохновленную эстетикой игры.

Приборная панель стилизована под механизированного дракона Серрата — одного из ключевых персонажей новой части. Головной свет выходит из зубастой пасти рогатого монстра, элементы обшивки похожи на рыцарскую броню, расписанную рунами. Подсветка на внутренней части колесных дисков напоминает RGB-решения систем охлаждения в стационарных компьютерах. А некоторые светодиоды на мотоцикле инженеры установили так, что проекция от лампочек на асфальт создает эффект светящихся крыльев дракона. В комплекте к мотоциклу идет кожаная куртка с меховым воротом и шипами на плечах, а также стилизованный шлем с красным визором и рядом шипов по центру — мрачно, брутально, по возможности с акцентами на Средневековье.

И даже после этих описаний коллаборация не выглядит естественной. Но если вспомнить, что фанаты самого первого Doom или недавно прошли, или как раз сейчас проходят через кризис среднего возраста и легко могут позволить себе Harley-Davidson, то все встает на свои места. Надеюсь, разработчики установят ту самую первую часть шутера в бортовой компьютер, чтобы в него можно было сыграть прямо за рулем байка на какой-нибудь парковке. Даже о малосерийном производстве речи не идет. Единичный экземпляр уникального Sportster S вряд ли будет использоваться как гражданская версия. Мотоцикл покажут вживую на официальном запуске игры в Сиднее.

Александр Леви