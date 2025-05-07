В Республике Татарстан с 14 по 18 апреля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» сотрудниками полиции было изъято 12 единиц огнестрельного оружия из незаконного оборота. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 4 дня в Татарстане было изъято 12 единиц огнестрельного оружия

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ За 4 дня в Татарстане было изъято 12 единиц огнестрельного оружия

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Перечень конфискованного огнестрельного оружия включает в себя 2 винтовки, 2 самодельных пистолета, 1 обрез охотничьего ружья, 5 охотничьих ружей, 1 гранату, а также 1419 патронов и 3,3 кг пороха.

Так, в селе Лашманка Черемшанского района у 33-летнего местного жителя обнаружили винтовку «ТОЗ-16», охотничье ружье «ИЖ К», 350 патронов и почти 453 г пороха. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 ч.1, ст.222 ч.1 УК РФ.

В Кукморском районе у 65-летнего жителя изъят переделанный сигнальный пистолет, обрез охотничьего ружья, охотничье ружье, 20 патронов разного калибра и более 1,6 кг пороха. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст.222.1 ч.1, 223 ч.1, ст.223 ч.1, 222 ч.1 УК РФ.

Всего в ходе операции правоохранители выявили 18 случаев незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Артём Дергунов