В Крыму будут судить гражданина Молдовы, обвиняемого в подготовке теракта

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Молдовы, обвиняемого в приготовлении к теракту и хранении взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый летом 2024 года установил контакт через мессенджер с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Позже он получил задание подорвать насосную станцию в Ленинском районе. Следуя инструкциям, он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и хранил его, ожидая дальнейших указаний.

Реализовать диверсию не удалось — подозреваемого задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Материалы уголовного дела направлены в Южный окружной военный суд.

Алина Зорина