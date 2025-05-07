Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет об информации, которая появилась сегодня в соцмедиа, о том, что на аттракционе в парке города Новокуйбышевска пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь.

«В настоящее время следователи СКР проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили следователи.

Алексей Алексеев