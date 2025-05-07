В помощь главе минпрома Башкирии возьмут внештатных советников

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии опубликовало для общественных обсуждений проект положения о внештатных советниках главы ведомства.

Как следует из документа, для получения статуса внештатного советника главы минпрома гражданин России с высшим образованием должен подать анкету. Решение о привлечении к работе будет принимать министр.

Внештатные советники должны будут помогать министру в решении вопросов ведомства, анализировать нормативные правовые акты России и республики, а также зарубежные практики, делать на основе анализа предложения, готовить справочные материалы. Кроме того, в их обязанности будет входить помощь в подготовке и проведении встреч, совещаний, форумов под эгидой министерства промышленности, энергетики и инноваций.

Советники смогут участвовать в мероприятиях министерства, взаимодействовать с региональными органами государственной власти и СМИ.

В проекте положения подчеркивается, что внештатный советник не будет госслужащим, а будет работать на общественных началах.

Идэль Гумеров