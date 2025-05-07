Средний размер выплат от пенсионных накоплений составил 1,7 тыс. рублей в месяц

Социальный фонд России сообщил, что средний размер дополнительных выплат россиянам за счет пенсионных накоплений в начале года составил 1667,48 руб. в месяц. С данными соцфонда ознакомилось «РИА Новости».

Показатель рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития. Он в этом году рассчитывается на 270 месяцев (22 с половиной года). Это значит, что все накопления к моменту выхода человека на пенсию разделят на указанный период и будут выплачивать ежемесячно. Если размер ежемесячной выплаты составляет менее 10% от прожиточного минимума, то все накопления можно получить единовременно. Накопительная часть пенсии формируется за счет 6% от страховых взносов работодателя с 2002 года.

В 2025 году федеральный прожиточный минимум составляет 17 773 руб. Для граждан пенсионного возраста — 15 250 руб.

Екатерина Отрашкевич