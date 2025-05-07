Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы атак беспилотниками

Администрация городского округа Саранск сообщила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. В Саранске объявлена опасность ударов БПЛА. Об этом в 5:27 мск сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«Просим с пониманием отнестись к введенным мерам. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций»,— говорится в Telegram-канале администрации. Сегодня из-за угрозы беспилотников в детских садах, школах и вузах Саранска отменили занятия.

Прошедшей ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Казань, Грабцево в Калуге, Стригино в Нижнем Новгороде, Донское в Тамбове и Туношна в Ярославле. В 5:30 мск аэропорт Шереметьево возобновил работу. Позднее сняли ограничения в аэропортах Казани (10:20 мск), Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля (10:59 мск).