Губернатор Ставрополья проведет 13 мая прямую линию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет прямую линию с жителями региона 13 мая 2025 года в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Руководитель региона в прямом эфире ответит на обращения ставропольцев.

Трансляцию общения можно будет посмотреть на личных страницах главы Ставрополья в социальных сетях. Вопросы губернатору разрешается задавать в комментариях под анонсирующим постом во ВКонтакте.

Николай Аксенов