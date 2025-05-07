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Губернатор Ставрополья проведет 13 мая прямую линию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет прямую линию с жителями региона 13 мая 2025 года в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Руководитель региона в прямом эфире ответит на обращения ставропольцев.

Трансляцию общения можно будет посмотреть на личных страницах главы Ставрополья в социальных сетях. Вопросы губернатору разрешается задавать в комментариях под анонсирующим постом во ВКонтакте.

Николай Аксенов

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