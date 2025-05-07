Невыездными перед майскими праздниками оказались 215,6 тысячи нижегородцев

В Нижегородской области из-за неоплаченных задолженностей более 215 тыс. жителей оказались ограниченными в праве выезда из России. Такие данные представили в региональном ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В отношении должников действует 215,6 тыс. постановлений об ограничении выезда за пределы страны на общую сумму более 23,4 млрд руб. Из них 9,4 тыс. нижегородцев являются должниками по алиментным платежам на сумму более 1,454 млрд руб.

Ограничение права выезда — это одна из мер принудительного взыскания долгов на основании ст. 67 ФЗ №229, напоминают в региональном ГУФССП.

Анастасия Титова