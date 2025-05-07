В Чувашии расширят перечень получателей мер поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии расширят перечень получателей мер поддержки для семей участников СВО

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Чувашии расширят перечень получателей мер поддержки для семей участников СВО

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно документу, теперь помощь будет доступна не только родственникам военнослужащих, участвующих в СВО, но и семьям тех, кто выполняет задачи по защите границы и отражению вооруженных провокаций в приграничных районах.

Семьи смогут рассчитывать на разные виды поддержки: от бесплатного двухразового питания для детей в школах, путевок в лагеря и занятий в кружках до помощи с трудоустройством, юридическими вопросами и психологической поддержкой.

Также предусмотрено частичное возмещение процентов по ипотеке и другие меры.

Артём Дергунов