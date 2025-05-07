«Каролина» обыграла «Вашингтон» в первом матче 1/4 финала play-off НХЛ

Клуб «Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в овертайме первого матча 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:1 и повел в серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Автором победной шайбы стал Джейккоб Слэвин. Также в составе «Каролины» гол забил Логан Станковен. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Вашингтона» свою первую шайбу в матчах play-off забросил белорусский форвард Алексей Протас.

В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Нью-Джерси Девилс» — 4:1. «Вашингтон» с тем же счетом одержал победу над «Монреаль Канадиенс».

Следующий матч серии пройдет в ночь на 9 мая на Capital One Arena в Вашингтоне.

Таисия Орлова