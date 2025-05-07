Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщает представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли после временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли после временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения были сняты с 10:20.

Казанский аэропорт был закрыт на прием и выпуск судов с 04:35. Из-за этого было задержано 30 рейсов.

Ограничения в воздушной гавани Нижнекамска действовали с 8:00.

Сегодня ночью в России ограничения также вводились в аэропорту Сочи, а также в московских Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Дарья Сайфиева